Януковичу пропонують запровадити національний рейтинг вишів

Міністерство освіти спільно з експертами Систем Кепітал Менеджмент (СКМ) та Світового банку пропонує Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ підписати указ про запровадження національного рейтингу вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, виступаючи сьогодні на засіданні Громадської гуманітарної ради.

За словами міністра, експертами вже розроблено відповідний проект указу. При цьому пропонується, що вищі навчальні заклади, які обійматимуть перші 10 або 20 місць в національному рейтингу, зможуть додатково претендувати на місця державного замовлення.

Крім того, Д.ТАБАЧНИК повідомив, що група експертів, в томі числі з СКМ та Світового банку, підготували заявки чотирьох вищих навчальних закладів України - Національного університету ім. Шевченка, Харківського національного університету ім. Каразіна, Харківського національної політехніки та Київської національної політехніки - до провідних світових рейтингів ВНЗ.

При цьому міністр освіти зауважив, що головною проблемою, чому це не було зроблено раніше, є те, що університети не хотіли подавати заявки через великий обсяг підготовчої роботи.

«Я думаю, що з першого року ми не проб’ємося на найбільш престижні місця, але ми перестанемо нагадувати анекдот, коли людина звертається до Всевишнього з проханням дати хоч один шанс в житті, а Господь пропонує йому для цього хоча б купити лотерейний білет», - сказав Д.ТАБАЧНИК.