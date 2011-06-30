На систему електронного вступу подали до суду

На 12 липня призначено перше засідання суду, що розгляне питання про законність постанови про запровадження електронного вступу до вищих навчальних закладів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила керівник проекту "Правова підтримка забезпечення рівного доступу осіб до якісної вищої освіти в Україні" Інна СОВСУН.

За її словами, сама система не була належним чином випробувана та протестована, тому створює передумови для можливих ускладнень під час вступної кампанії.

"Попри широку мотиваційну кампанію з боку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, до системи "Електронний вступ 2011" підключилися лише 10% вишів", - підкреслила вона.

Інна СОВСУН також повідомила, що юридичний статус електронної заяви залишається невизначеним, а отже питання про те, чи прирівнювати електронну та письмову форми на власний розсуд вирішуватимуть приймальні комісії.

"Через юридичну неграмотність постанову міністерства освіти і науки, молоді та спорту про систему електронного вступу, було ухвалено рішення звернутися до суду для того, щоб скасувати цю постанову як таку, що порушує законодавство у сфері освіти", - сказала експерт.

Вона також додала, що "відкриття провадження у справі підтверджує, що підстави для скасування постанови дійсно є".

"Тому ми настійливо рекомендуємо абітурієнтам подавати документи особисто і не сподіватися на систему електронного вступу", - порадила І. СОВСУН.