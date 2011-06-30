Прогульники ЗНО "коштували" бюджету понад 10 мільйонів

У 2011 році з держбюджету було дарма витрачено 10 мільйонів 296 тисяч гривень через падіння явки учасників ЗНО. На тестування передумали йти майже 130 тисяч абітурієнтів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила глава правління громадської мережі ОПОРА Ольга АЙВАЗОВСЬКА.

"Сума достатня, щоб утримувати декілька шкіл. Я думаю, що організатори тестування мають зробити висновки і певним чином вплинути на цю ситуацію, - сказала вона. - Або абітурієнт, який не з`явився на тестування, компенсує витрати з держбюджету, або вводяться якісь запобіжні заходи для того, що той, хто планував складати тести, зрештою на них прийшов".

Загалом експерт відзначила доволі якісний рівень організації цьогорічного тестування та більш дисципліновану поведінку його учасників, оскільки абітурієнти менше відволікалися на допоміжні засоби та концентрувалися на змісті тестів.

"Таким чином, в рази зменшилася кількість анульованих робіт на підставі порушень процедури проходження ЗНО з боку його учасників. Тільки в Івано-Франківській області таких робіт на 88% менше, ніж торік", - розповіла О.АЙВАЗОВСЬКА.

Серед організаційних проблем голова ОПОРИ відзначила недостатньо ефективну форму доставки сертифікатів ЗНО через Укрпошту, нарікання абітурієнтів на різну складність тестів з української мови та літератури, а також більш тривалу порівняно з минулим роком перевірку робіт - від 10 днів до 2 тижнів.

"У минулому році на перевірку бланку відповідей групи "А" із закритими питаннями витрачали сім робочих днів. На жаль, зараз перші результати почали оприлюднювати лише з 24-25 червня. Якщо абітурієнт захоче їх оскаржити, то розгляд апеляційної заяви може співпасти з розпалом вступної кампанії", - пояснила експерт.

Утім, на її думку, ще більш неординарним може виявитися 2012 рік, оскільки через Євро-2012 тестування планують розпочати ще в травні і завершити до середини червня.

"Таким чином ми повернемося до зразка організації тестування 2008 року, коли абітурієнти будуть школярами і відповідно з держбюджету треба буде додатково витрачати серйозні кошти на їх логістику. Тому що на той момент, поки вони є школярами, за них відповідає школа й учителі, їх повинні посадити в автобус, перевірити їхні документи, необхідні для пропуску на пункти тестування, дочекатися там і довезти додому. Питання, наскільки бюджет зможе собі це дозволити, залишається відкритим", - підсумувала вона.