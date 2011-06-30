Табачник впевнений, що вступна кампанія пройде спокійно

Міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК впевнений, що вступна кампанія цього року пройде спокійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Громадської гуманітарної ради.

За словами міністра, в цьому році до вищих навчальних закладів вступатимуть 251 тис. абітурієнтів.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що було збережено умови вступу, за якими абітурієнти можуть подавати документи відразу в 5 університетів на 3 фахи.

При цьому зберігається система електронного вступу, тобто абітурієнту не потрібно їхати в сам університет, а можна це зробити електронною поштою.

Також у правилах вступу чітко розписано, переможці яких олімпіад мають право пільгового вступу на певні спеціальності.

Він повідомив також, що Кабінет міністрів трохи скоротив держзамовлення, але це не торкнулося таких спеціальностей, як інженерна та деяких інших спеціальностей.

Також міністр розповів, що створено оперативний штаб з контролю за вступною кампанією, до якого увійшли представники громадських організацій, таких як Комітет виборців, «Опора» та інші.