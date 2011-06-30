Янукович розкритикував діяльність Табачника

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розкритикував діяльність міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА за рядом напрямків.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента акторка Ольга СУМСЬКА висловила занепокоєння долею київської школи на розі вулиць Некрасова та Артема, зауваживши, що її закрили невідомо на який час.

На це В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Не відома доля школи, як і не відома доля міністра».

У свою чергу Д.ТАБАЧНИК пояснив, що школу закрито на капітальний ремонт і її буде відкрито на наступний навчальний рік.

Також критика В.ЯНУКОВИЧА пролунала і через виступ радника Президента Ганни ГЕРМАН щодо затягування проведення з’їзду вчителів. «Питання з’їзду – це питання на Вашій совісті, на Вашій, Ганно Миколаївно, разом із ТАБАЧНИКОМ. Якби Ви зайшли до мене один раз і сказали, що ТАБАЧНИК цього не хоче робити, не виконує, він би виконав це бігом», - сказав Президент і доручив підготувати з’їзд восени.

У відповідь Д.ТАБАЧНИК повідомив, що з’їзд запланований на травень наступного року.

Президент не погодився з цією датою і наголосив, що з’їзд має відбутись у вересні - максимум жовтні цього року. «Якщо Вам потрібна допомога, давайте, я Вам допоможу… Швидко», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.