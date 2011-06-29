Який відсоток випускників охопить цьогоріч держбюджет?

Міністр освіти та науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК прогнозує, що не менше 50% цьогорічних випускників зможуть вступити у вищі навчальні завлади на навчання за кошти державного бюджет.

Про це Д.ТАБАЧНИК сказав під час он-лайн конференції, організованої виданням "Аргументы и факты".

Міністр зазначив, що у минулому році випускників 11 класу було 338 тис., а цього року - 190 тис. осіб. Скорочення викликано демографічною ситуацією. Крім того, цього року випускалися ті діти, які 11 років тому отримали право йти в школу або в 6, або в 7 років.

“У зв`язку зі скороченням кількості випускників, буде і невелике, в межах 10-20%, скорочення бюджетного замовлення. Але у відсотках можливість вступити «на бюджет» цього року все одно буде вище. Якщо торік такі місця охоплювали 40% випускників, то цього року буде вищою 50%”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зауважив, що місця з природничих, технічних напрямків підготовки не скорочуються. “Поспішати ж і вистоювати довгі черги при подачі документів у вузи не варто. Цього року їх прийматимуть з 1 по 31 липня включно. Також міністерство впровадило систему «Електронний надходження». Ви можете подати документи за допомогою власної електронної пошти, використовуючи при авторизації номера сертифіката та атестата”, - відзначив міністр.

Він нагадав, що всі, хто зареєстрований за допомогою електронної системи, протягом 5 днів після опублікування списків зарахованих вуз, повинні принести оригінали документів.