У Чернівцях знайшли таємне послання від предків

У гімназії №5 міста Чернівців під час ремонту знайшли сенсаційний лист з посланням від предків, які навчалися тут у часи румунської окупації Буковини на початку ХХ століття.

Як передає кореспондент УНІАН, під час ремонту в кабінеті біології в стіні виявили таємну нішу, в якій гімназисти, що навчалися тут на початку минулого століття, сховали свої записи.

Весь лист не зберігся, тільки окремі його фрагменти. Зрозумівши, що ця знахідка може бути цінною і нести цікаву інформацію керівництво школи звернулося до лінгвістів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, яким вдалося розшифрувати тільки частину тексту. З одного боку в ньому написана транскрипція латинських слів, з іншого німецькою вільні виклади думок гімназистів.

Лінгвістам вдалося перекласти тільки кілька фраз, які є своєрідним посланням. Вони написали: «Якщо ви колись знайдете цього листа, знайте, як ми жили, любили Україну і були непокірні, як індіанці». Серед клаптиків був малюнок з томагавком.

Серед артефактів в потаємній ніші виявили також три паркетини, на яких вказаний 1853 рік. Крім цього у цій же гімназії у кабінеті фізики під час ремонту знайшли замурований у стіну автентичний порцеляновий умивальник з мідним краном, який виявився абсолютно справним.