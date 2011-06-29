У Сумах визначились зі стипендіями мера міста

Міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ підписав розпорядження про виплату іменних стипендій учням, які стали переможцями III і IV етапів Всеукраїнських олімпіад, турнірів і конкурсів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Сумської міськради, в результаті 12 сумських школярів, які продемонстрували високий рівень знань, одержуватимуть іменні стипендії у розмірі 150 гривень. Виплати відбуватимуться щомісячно з 1 вересня по 31 грудня 2011 року.

Стипендії мера переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів призначаються з метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання обдарованих дітей і молоді, що вчиться, відповідно до міської програми «Робота з обдарованою молоддю, що вчиться, на 2011-2013 роки».