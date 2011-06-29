У Житомирі "поховали" молодіжні ініціативи

У Житомирі увечері 26 червня громадська організація «ДемАльянс», Коаліція молодіжних громадських організацій, органів студентського самоврядування та молодіжних активістів провели у міському гідропарку акцію «День БЕЗ молоді».

Як передає кореспондент УНІАН, акція символізувала протест молоді проти блокування владою молодіжних ініціатив. Вона пройшла під гаслом "Молодь хоче, молодь може!", учасники акції тримали також жовто-блакитний прапор України.

В рамках акції її учасники здійснили символічні похорони ініціатив молоді. На очах у відпочиваючих вони пронесли домовину з «молодіжними ініціативами та інтересами» через гідропарк та закопали її.

При цьому учасники акції висловили сподівання, що після такої акції влада прислухається до їх бажання брати активну участь у громадському житті Житомира та активніше підтримуватиме ініціативи місцевих молодіжних організації незалежно від їх політичного спрямування.

Акція відбувалася перед початком святкових заходів у Гідропарку з нагоди Дня молоді.