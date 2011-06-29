“Студентський захист” консультуватиме абітурієнтів

Активісти громадської ініціативи «Студентський захист» надаватимуть консультації та правову допомогу абітурієнтам з метою забезпечення незалежного контролю за проведенням вступної кампанії до вищих навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадської ініціативи.

«На час вступної кампанії у вищі навчальні заклади буде працювати «гаряча» телефонна лінія з метою надання оперативної правової допомоги абітурієнтам», - заявив координатор «Студентського захисту».

На його переконання, «тільки оперативне реагування на можливі порушення під час вступної кампанії зможуть допомогти абітурієнтам отримати студентський квиток».

Абітурієнти можуть цілодобово дзвонити по телефону (067) 656 99 41 та повідомляти про можливі порушення або направляти відповідну інформацію на електронну адресу: studzahust@gmail.com