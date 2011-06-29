У Сумах розвиватимуть молодіжний парламентаризм

У Сумах Центр досліджень місцевого розвитку (ЦДМР) і Молодіжна парламентська асамблея (МПА) Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації підписали договір про співпрацю у сфері молодіжного парламентаризму.

Про це УНІАН 27 червня повідомив директор ЦДМР Роман ПЕТРЕНКО.

«Сумщина може стати першим в Україні регіоном, в якому формувати молодіжну політику і впливати на її реалізацію зможуть самі активісти молодіжного руху», - заявив Р.ПЕТРЕНКО.

Про високий потенціал громадських організацій і молодіжного активу області заявив і представник Воронежської області в МПА Ради Федерації, голова Воронежського обласного об`єднання студентів і молодих фахівців Павло КВАЧЕВ.

«У Воронежського об`єднання студентів і молодих фахівців напрацьовано чималий досвід і в рамках обласного Молодіжного парламенту, і на федеральному рівні – в МПА Ради Федерації. І сьогодні ми спільно прийшли до висновку, що настав час змінювати формат роботи. Переходити від реалізації окремих, одиничні проектів, таких, як міжнародний форум «Студенти без кордонів», або програма «Великий витік» до системної спільної роботи, що охоплює якомога більше молодих активних людей як на Сумщині, так і у Воронежській області», - заявив П. КВАЧЕВ.

За словами Р. ПЕТРЕНКА, традиційна практика роботи молодіжних рухів на Сумщині сьогодні не є ефективною.

«Наші дослідження показують, що соціальна активність молоді в області не досягає кінцевої мети. По-перше, з понад 200 громадських організацій, що декларують інтерес до молодіжної політики, більшість існує лише формально. По-друге, серед чинних організацій дуже сильна політична заангажованість, що ніяк не сприяє злагодженості роботи. По-третє, на Сумщині багато активних молодих людей перебувають поза якими-небудь існуючими суспільними структурами, справедливо сумніваючись в їх ефективності», - сказав Р. ПЕТРЕНКО.

За його словами, в регіоні склалися всі передумови для того, щоб молодіжний актив сам міг формувати молодіжну політику і впливати на її реалізацію.

Юристи і експерти ЦДМР вже опрацьовують можливість відновлення роботи Молодіжного парламенту Сумської області і, спільно з воронежськими колегами, вивчають сучасний міжнародний нормативний і організаційний досвід молодіжного парламентаризму для використання його на Сумщині.