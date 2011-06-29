Танзанія та Сумщина розширять обмін студентами

Сумська область буде співробітничати з Об`єднаною Республікою Танзанія, зокрема в освітній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Сумської облдержадміністрації Микола ДЕРКАЧ за підсумками візиту Надзвичайного і Повноважного Посла Об`єднаної Республіки Танзанія в Російській Федерації і за сумісництвом в Україні Джака Мгвабі МВАМБА.

В ході візиту обговорювались питання співпраці між двома державами. Представники Танзанії висловили зацікавленість в налагодженні тісних партнерських відносин з промисловими підприємствами Сумщини, а також актуальним для зарубіжних гостей стало навчання студентів з Республіки Танзанія у вищах Сумської області.

За результатами візиту досягнуто домовленість, що Сумською ОДА буде підготовлено і надано на розгляд танзанійській стороні проект майбутньої угоди про двосторонню співпрацю.

В рамках візиту посол зустрівся також з керівництвом ПАО «Сумихімпром» і ПАО «Сумське НВО імені Фрунзе», відвідав Сумський державний університет, де відбулася зустріч з керівництвом учбового закладу і студентами з Республіки Танзанія.

«Ми задоволені рівнем навчання наших студентів в Сумському державному університеті. Там зараз здобуває вищу освіту 41 наш співвітчизник. Переконаний, що додому вони повернуться висококваліфікованими фахівцями», - сказав посол.

Крім того, з метою налагодження співпраці і розгляду можливостей підготовки фахівців для агропромислового комплексу Республіки Танзанія, посол зустрівся з керівництвом Сумського Національного аграрного університету.