У Макіївці пройшла акція протесту проти закриття школи

28 червня в місті Макіївка Донецької області учні школи № 3 та їх батьки, а також жителі селища, в якому розташовано цей навчальний заклад, провели акцію протесту проти закриття школи і порушення при цьому норм Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, присутні на акції більш як 70 осіб ще раз висловили свою незгоду з ліквідацією в селищі ім. Кірова в Радянському районі Макіївки школи № 3 з українською мовою навчання.

Мітингувальники тримали плакати з написами: «Мы – против закрытия школ», «Дети – это святое», «Власть труслива, если выбрала себе в противники матерей и детей», також був плакат із зображенням вагів, на чашах яких значилося «гроші» і «діти» і заклик до мера міста Олександра МАЛЬЦЕВА – «Что выбираешь?».

Учасники акції, які виступали на сходах школи № 3, підкреслювали, що «Конституція України хороша, але її, на жаль, не всі виконують», і «на жаль, ті, що мають владу в Україні, живуть і діють за іншими законами».

Вони також нарікали на те, що дуже радісно сприйняли свого часу перемогу на виборах Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів, однак сьогодні розчаровані, оскільки їх «ніхто не захистив, ніхто не почув, і місцеві урядовці відібрали у дітей школу».

Протестувальники пригадали, що в Донецькій області, за даними податківців (згідно з попередніми результатами кампанії з декларування доходів, одержаних громадянами в 2010 році), кількість «офіційних» мільйонерів за рік зросла на 59 осіб - до 164 осіб, а школи в регіоні закривають через те, що «немає грошей в бюджеті».

«Багаті багатішають, а на освіту в регіоні грошей немає!.. Якщо кожний чиновник у місті може збрехати і забрати, то ми, батьки, не можемо допустити, щоб кожний міг образити наших дітей, порушити наші конституційні права: на життя, навчання і роботу», - заявляли обурені батьки.

За підсумками акції учасники прийняли і підписали резолюцію на ім`я Макіївського міського голови О.МАЛЬЦЕВА і передали її присутньому на мітингу представнику управління внутрішньої політики Макіївської міськради.

Автори резолюції відзначили, що хочуть «захистити законні, конституційні права і інтереси дітей», на що мають право, згідно зі ст. 29 Закону України «Про загальну середню освіту в Україні» і Конституцією України.

Як повідомляв УНІАН, ц Макіївці матері трьох учнів, які навчаються у школах № 3, № 27 і № 100, подали адміністративний позов до центрально-міського районного суду з вимогою скасувати рішення Макіївської міської ради від 25 березня про ліквідацію цих шкіл.

У місті вже пройшли два судові засідання, але суд вже тричі відмовляв батькам у забезпеченні позову, тобто припиненні рішення міськради про закриття шкіл до винесення остаточного вердикту суду. І тому з будівель шкіл незаконно вивозяться меблі, шкільне оснащення і обладнання, хоча ці школи офіційно мають функціонувати до 31 серпня 2011 року. Наступне засідання суду призначене на 5 липня.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закрити 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів проходитиме згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».