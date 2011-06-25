Оглошено набір на інтенсивний курс польської мови

22:38, 25 червня 2011
Освіта
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Початок занять - 7 липня

Корпорація "Українсько-Польський центр академічних обмінів" оголосила набір на інтенсивний курс польської мови.

Як повідомили УНІАН у Корпорації, заняття розпочнуться 7 липня 2011 року. Особливо курси стануть у пригоді абітурієнтам і студентам, які планують подальше навчання у Польщі.  

Для запису на курси та за більш детальною інформацією звертайтесь до офісу Корпорації.

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