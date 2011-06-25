Наступного року ЗНО складуть до початку Євро-2012

Наступний навчальний рік для школярів завершиться в травні 2012 року, а ЗНО вони пройдуть до початку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

"Проведено буде тестування й іспити у ВИШах у відповідний термін до початку Чемпіонату Європи", - сказав він у ході онлайн конференції в п`ятницю в Києві.

Разом з тим, він повідомив, що прийом документів до вищих навчальних закладів почнеться в порівнянні із цим роком пізніше, скоріш за все з 5 липня.

"Для того, щоб роз`їхалися гості Чемпіонату Європи", - пояснив він, додавши, що вже підготовлено відповідну постанову Кабінету міністрів України.

Міністр сподівається, що на наступному тижні вона буде прийнята.

Д.Табачник також підкреслив, що навчальний 2011-2012 рік почнеться 1 вересня

ICTV