У Миколаєві запустили перший в Україні тролейбус-бібліотеку

Сьогодні, 23 червня, перший в Україні тролейбус-бібліотека вийшов на маршрут № 6 у Миколаєві.

Про це журналістам повідомила організатор проекту «Створимо націю читачів» Марина Саричева.

«Ми хочемо, щоб люди згадали, що крім інтернету, нічних клубів, є ще й книги. Ми хочемо повернути нашій країні звання найбільш начитаної», – сказала Саричева.

Шостий маршрут для тролейбуса-бібліотеки вибрали невипадково – саме він проходить в районі трьох обласних й однієї міської бібліотеки, а також 5 шкіл, 2 гімназії, муніципального колегіуму і 4 ВНЗ.

Пасажири тролейбуса отримують буклети, можуть почитати книги під час поїздки або скористатися ними в рамках буккросінгу (взяти книгу в обмін на свою).

«Миколаївелектротранс» надав тролейбус бібліотекарям в оренду безкоштовно.

Акцію проводять бібліотекарі Миколаєва за грантові кошти з метою привернути увагу до книг.

Нагадаємо, кілька днів тому Британська бібліотека і пошукова система Google оголосили про співпрацю, метою якої є оцифрування 250 тисяч книг з національної бібліотеки Великої Британії.

ZIK