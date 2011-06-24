Януковича просять відреагувати на жалюгідне становище української книги

Українські книговидавці заявляють про бездіяльність держави в боротьбі з книгопіратством.

Про це було заявлено учасниками прес-конференції в УНІАН на тему: «Паперова і електронна контрафактна книжкова продукція як загроза існуванню легального національного книговидання».

«Держава, вдаючи, що нічого не відбувається, що це електронне і традиційне піратство поза його компетенцією, фактично знищує сама себе. Все менше і менше творчих людей, які витрачають час для того, щоб зробити якусь літературу, розуміють, що ця література миттєво перетворюється на продукт, який нічого їм не приносить, і тому припиняють працювати», - сказав на прес-конференції президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів (УАВК) Олександр АФОНІН.

За його словами, УАІК направила звернення до Генеральної прокуратури України з вимогою розібратися з сайтами, які розміщують у себе книжкову продукцію, електронний контент, що належить конкретним і реальним видавництвам.

В УАВК є заяви 15 видавництв з вимогою надання допомоги у вирішенні проблем несанкціонованого копіювання і розміщення в системі інтернет підручників, посібників для середньої, вищої школи, художньої літератури.

«На жаль, вже минуло 2,5 місяця після звернення до Генпрокуратури, але жодних офіційних дій і конкретних заходів стосовно порушників закону України про авторське право і суміжні права досі не застосовано, - сказав О.АФОНІН. - Нам Генеральна прокуратура повідомила, що наше звернення відправлене до Міністерства внутрішніх справ для вжиття заходів. Але, які заходи вживаються, що вони передбачають і коли ми отримаємо конкретний результат, на жаль, немає інформації».

За його словами, УАВК також звернулася до міністра внутрішніх справ провести круглий стіл з обговорення цих питань, але відповіді на цю пропозицію поки що немає.

О.АФОНІН також зазначив, що видавництва самі ініціюють судові справи стосовно піратів, але зібрати доказову базу за такими фактами – справа доволі складна і витратна.

«УАВК розуміє, що самостійно, без відповідної підтримки з боку держави в особі Генпрокуратури, СБУ, МВС ліквідувати це ганебне, в очах усього цивілізованого світу, явище ми не зможемо, тому звертаємося до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА в проханням, нарешті відреагувати на жалюгідне становище української книги взагалі та на існуючі порушення Закону України «Про авторське право і суміжні права» зокрема, що є причиною величезної матеріальної шкоди галузі й держави, іміджу України в очах цивілізованого світу», - говориться в прес-релізі УАВК.