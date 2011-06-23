До Києва з'їдуться молоді юристи

24 червня у Києві з нагоди 15-ї річниці прийняття Конституції України відбудеться Форум молодих юристів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Захід відбуватиметься у форматі круглого столу. Він передбачає дискусії щодо розвитку конституційного процесу в Україні, ролі юристів у реалізації Конституції України.

Окрім того, заплановано проведення майстер-класів провідних юристів у галузі конституційного права.

Участь у Форумі візьмуть перший Президент України Леонід КРАВЧУК, голова Конституційного Суду Анатолій ГОЛОВІН, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

До участі у заході запрошені відомі юристи у сфері конституційного права. Заплановані виступи суддів Конституційного Суду України, провідних науковців, юристів на державній службі, представників адвокатури, представників громадських організацій.

У рамках Форуму відбудеться брифінг міністра юстиції України О.ЛАВРИНОВИЧА та почесних гостей.