У День Конституції Могилянка відсвяткує Конвокацію

28 червня, у День Конституції України, у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбудеться урочисте святкування закінчення навчального року та Конвокація – церемонія вручення дипломів випускникам Академії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НаУКМА, нинішній випуск у Києво-Могилянської академії – сімнадцятий (вперше дипломи бакалаврів НаУКМА у 1995 році достроково отримали шестеро студентів з перших 200 вступників університету). 2011 року університет випускає у світ 1085 своїх вихованців: 606 бакалаврів, 83 спеціалісти, 396 магістрів. 228 цьогорічних конвокантів отримають дипломи з відзнакою.

На загальноуніверситетській церемонії вручення дипломів НаУКМА з відзнакою відзначать також двох лауреатів: конкурсу на Премію імені Миколи Кравця «За практичний внесок у справу розбудови України (за наукову діяльність)» та Міжнародного Благодійного Фонду «Відродження КМА».

Почесним спікером церемонії виступить Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова.

Свято розпочнеться акцією «Чистий Сковорода» – студенти одягнуть бонет на пам’ятник Григорію Сковороді, видатному українському філософові, вихованцеві Академії. Ця акція є своєрідним символом єднання всіх поколінь вихованців НаУКМА за 395 років її існування, від XVII до ХХІ століття.

Випускники традиційно заспівають Gaudeamus та попрощаються ще з одним живим символом Могилянки – черепахою Альмою (студенти переконані: якщо задумати бажання, торкнувшись Альми, воно обов’язково здійсниться).