Доцент встановив студентам таксу за іспити, старості обіцяв знижку

У Тернополі правоохоронці затримали доцента одного з вищих навчальних закладів за вимагання та отримання хабара.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, викладач поставив умову групі першокурсників, що за успішну здачу іспиту кожен з них має заплатити по 300 грн., а староста – 100 грн.

На ці умови погодилися 14 студентів, які заплатили загалом 4,2 тис. грн. Решта студентів, які не заплатили грошей, цього дня іспит не склали.

За отримання хабара стосовно викладача прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.