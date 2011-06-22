У Львові відкриється фотовиставка, присвячена Папі Івану Павлу ІІ

Завтра, 23 червня, Інститут Історії Церкви УКУ презентуватиме у Львові фотовиставку «Блаженний Папа Іван Павло ІІ та Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, урочисте відкриття виставки відбудеться о 18:00 годині на площі Ринок біля Львівської міської ради (Ратуші).

Виставка створена за ініціативи Львівської Архиєпархії УГКЦ з нагоди святкування 10-ї річниці паломництва Папи Івана Павла ІІ до України.

Теми виставкових банерів: «Іван Павло ІІ та Патріарх Йосип Сліпий», «Шляхами української діаспори», «Тисячоліття Хрещення України-Руси», «Іван Павло ІІ та вихід УГКЦ з підпілля», «400-ліття Берестейської і 350-ліття Ужгородської уній», «Візит Папи Івана Павла ІІ в Україну» та «Іван Павло ІІ в пам’яті та пам’ятках України».

На виставці будуть експонувати не лише фотоматеріали, але й тексти: документи, діалоги, звернення, виступи та привітання Святішого Отця.