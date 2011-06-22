“Студентський захист” відкриває “гарячу” лінію для абітурієнтів

Під час вступної кампанії у вищі навчальні заклади буде працювати «гаряча» телефонна лінія Громадської ініціативи «Студентський захист» з метою надання оперативної правової допомоги абітурієнтам.

Як повідомив УНІАН координатор ГІ «Студентський захист» Андрій Черних, активісти громадської ініціативи будуть безкоштовно надавати консультації та правову допомогу вступникам.

Абітурієнти можуть цілодобово дзвонити по телефону (067) 656 99 41 та повідомляти про можливі порушення або направляти відповідну інформацію на електронну адресу: studzahust@gmail.com

«Тільки оперативне реагування на можливі порушення під час вступної кампанії зможуть допомогти абітурієнтам отримати студентський квиток», – наголосив А. Черних.