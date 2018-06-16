Студенти обіцяють гарячу осінь, якщо приймуть закон Табачника

Сьогодні під Кабміном студенти знову протестували, закликаючи урядовців не приймати міністерський законопроект «Про вищу освіту» як антидемократичний і вимагаючи відставки “головного освітянина” Дмитра Табачника. Цього разу прес-конференцію в рамках кампанії «Проти деградації освіти» провели у формі театралізованого дійства.

Хлопець у костюмі клоуна уособлював міністра освіти Табачника. Коли він зачитував нібито “прогресивні” статті власного законопроекту, його “свита” в шапках “Арлекін” пускала мильні бульбашки як символ пустих обіцянок і оманливих ідей.

Студенти в свою чергу доводили, що законопроект зовсім не передбачає рівного доступу до освіти, не прирівнює диплом спеціаліста до диплому магістра; не вводить європейських рівнів освіти, що забезпечить спрощення стажування за кордоном; не передбачає незмінну плату протягом усього терміну навчання для студентів-контрактників; не гарантує державою стипендії на рівні прожиткового мінімуму і т. д.

Ходять вперті чутки, що 23 червня Табачник намагатиметься затвердити на рівні Уряду законопроект «Про вищу освіту», щоб його встигнули прийняти ще до кінця цієї парламентської сесії.

– Ми думали, що зможемо розслабитися до вересня. І на вихідних раптом дізнаємося, що планують протягнути міністерський законопроект зараз, – каже викладач Києво-Могилянської академії Інна Совсун. – Мені розповідали, як страшенно тиснуть на Мірошниченка, щоб він відкликав свій законопроект. Тому що інакше вони не можуть подати свій варіант. Ми не збирали сьогодні людей. Ми просто провели прес-конференцію. Все, що ми хотіли – ще раз висловити свою позицію. Очевидно, що цей законопроект звужує права студентів порівняно з чинним законодавством. І навіть якщо його приймуть, у нас залишиться можливість оскаржити його в Конституційному суді. Або боротися локально при кожному порушенні прав студентів.

Показово, що Табачник зважився на вирішальні кроки щодо законопроекту у літній період, коли більшість студентів вже роз’їжджаються по домівках. Як зазначає молодь, очевидно, що міністр таки боїться їхніх протестів, і саме тому вирішив протягнути законопроект у канікулярний період.

Але студенти рішуче налаштовані провести протести в вересні, якщо вимоги громадськості не будуть враховані і буде прийнятий законопроект Табачника.

– У 2010 році виходить постанова про додаткові платні послуги. Її затверджує уряд Азарова, не дивлячись на наші листи і попередження. Після цього були масові протести. І студенти перемогли, – зазначає член Ради Старійшин Всеукраїнської молодіжної організації "Фундація Регіональних Ініціатив" (ФРІ) Михайло Лебедь. – Ми зараз не виведемо під Кабмін тих, хто виходив останні півроку, тому що студенти вже відпочивають. Але повірте, осінь буде гаряча і ми зробимо все, щоб мітинги були більш масовими.

Яна Солнцева