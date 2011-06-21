Експерти вважають держзамовлення корупційним чинником в освіті

09:30, 21 червня 2011
Освіта
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Результати опитування

У системі вищої освіти корупції сприяють такі чинники, як державне замовлення, відсутність селекції при вступі, відсутність зовнішнього оцінювання, суб’єктивність оцінювання знань і застаріла методологія навчання.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному фонді «Відродження», про це заявили учасники експертного опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва за підтримки Освітньої програми МФ “Відродження”.

Наслідком цього, на думку експертів, є низький стартовий освітній рівень студентства, можливість маніпулювати оцінками, гарантування отримання диплому кожному студенту незалежно від якості підготовки.

Водночас рівень громадянської протидії корупції експерти назвали низьким через:

- відсутність належного громадського контролю за вступною кампанією й екзаменаційними сесіями;

- пасивність студентського самоврядування в питаннях викорінення корупції;

- брак цехової солідарності серед викладачів у протидії зловживанням.

Для викорінення корупції на рівні інституту вищої освіти експерти пропонують:

- підвищити платню викладачам із одночасним підвищенням вимог щодо належного виконання функціональних обов’язків;

- фінансувати кожен окремий рік навчання залежно від успішності студента;

- запровадити в Україні “західні” стандарти організації навчального процесу;

- посилити відповідальність викладачів за отримання хабара;

- розмежувати академічну та прикладну освіту або принаймні нормативно визначити міру їх поєднання згідно з Європейською кваліфікаційною рамкою;

- формувати у студентів академічні цінності та почуття академічної гідності.

Експерти, які представляють професорсько-викладацький склад, також пропонують:

- запровадити зовнішнє оцінювання з основних предметів на визначених етапах навчання;

- запровадити технології виявлення плагіату;

- об’єктивно оцінювати результати студентської праці на основі єдиних критеріїв і незалежності суб’єктів оцінювання;

- запровадити знеособлені форми перевірки й екзаменування;

- жорстко дотримуватися правил оцінювання;

- виключати з вишу в разі невиконання студентом плану навчання.

Експерти, які представляють студентство, додатково акцентували необхідність:

- зацікавити студента предметом і фахом, пояснити покликання професії;

- посилити академічну автономію вишів, створити можливість вільного вибору (в розумних межах) студентом траєкторії навчання;

- запроваджувати нові форми активізації студента у здобутті знань;

- переносити в навчальному процесі акцент на прикладні знання, що сприятиме доланню поширеного серед студентства стереотипу про те, що “у виші вчиш одне, а потім на роботі вчиш нове”;

- підвищити рівень викладання.

Як зазначено у повідомленні, мета Освітньої програми - сприяти системним змінам в освітній галузі України, спрямованим на її наближення до найкращих європейських практик, покращувати якість освіти, перетворювати її на засіб формування громадянського суспільства.

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