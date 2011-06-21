100 українських студентів зможуть навчатися в Китаї безкоштовно

Квота бюджетних місць на навчання в Китайській Народній Республіці для український студентів буде збільшена в 4 рази.

Як повідомив міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, такої домовленості було досягнуто сьогодні на переговорах Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та голови КНР ХУ Цзіньтао, поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що сьогодні в українських вищих навчальних закладах навчається більше 6 тис. китайських студентів, а в університетах Китаю близько 1 тис. молодих людей з України здобувають вищу освіту.

«Надзвичайно важливо, що під час зустрічі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао запропонували з наступного навчального року в 4 рази збільшити бюджетні квоти - до 100 місць - для навчання українських студентів в китайських університетах та, відповідно, китайських - в Україні», - відзначив Д.ТАБАЧНИК.

Крім того, за словами міністра, вище керівництво Китаю прийняло рішення надати безоплатну допомогу Україні на суму 80 млн. юанів, про що було підписано відповідну міжурядову угоду.

Ще однією важливою гуманітарною ініціативою голови КНР ХУ Цзіньтао, за словами Д.ТАБАЧНИКА, стало запрошення щорічно 200 дітей з районів, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, для проходження лікування та реабілітації до Китаю.