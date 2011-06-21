На День молоді в Києві оберуть мера

24 червня о 18.00 у столичному парку «Дружби Народів» з нагоди святкування Дня молоді та Дня Конституції України стартує традиційний щорічний фестиваль молоді та студентства «Студентська республіка» – країна у країні, де діють власні закони і правила, власний мер і депутати магістрату та власна Конституція.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, київський етап «Студентської республіки-2011» збирає креативних та творчих студентів і молодь Києва навколо однієї великої події – організаційно-діяльністної гри (ОДГ), під час якої усі студенти Києва та Київської області мають можливість опинитись в уявній країні, де вони самі диктують собі правила і закони, беруть на себе відповідальність за вчинки та прийняті рішення.

Результатом гри будуть вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату Києва. Переможці регіональних етапів їдуть на фінальну частину мульти-фесту до Криму.

А студентського «мера Києва» буде призначено радником Київського міського голови.

У програмі «Студреспубліки-2011»: конкурс краси «Перша леді»; Містер Студреспубліки; турніри з ігор: «Мафія», «Квест», «Дебати»; кубок КВН Студреспубліки Києва; спортивні змагання (футбол, волейбол, канат, канатна доріжка, байдарки та ін.); інтелектуальні ігри; конкурс флеш-мобів; майстер-класи, тренінги та семінари; фестиваль аматорського відео; лазерні бої та багато іншого.

Фестиваль триватиме до 26 червня.