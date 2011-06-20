У Харкові відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону серед студентів

З 21 по 25 червня 2011 року вперше в Україні відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону серед студентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, до Харкова приїдуть понад сто спортсменів із 20 європейських університетів Німеччини, Франції, Росії, Португалії, Швейцарії та Швеції.

Чемпіонат Європи буде складатися з двох етапів - командні, а потім особисті змагання у всіх 5 категоріях: чоловіча і жіноча одиночка, чоловіча і жіноча пара, змішана парна категорія.

Україну на студентському Євро-2011 представлятимуть НТУ «ХПІ» (Харків), Державна Академія фізичної культури та спорту (Харків), Національна Металургійна академія (Дніпропетровськ), Національний Університет ім. Сухомлинського (Миколаїв) і Морська державна Академія (Одеса).

Чемпіонат проходитиме на території харківського спорткомплексу "Локомотив" ім. Г.Кірпи.

Чемпіонат Європи серед студентів з бадмінтону вже проходив у Кракові, Майнці, Санкт-Петербурзі, Женеві та Нансі.