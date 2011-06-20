Студенти прийдуть під Кабмін вимагати відставки Табачника

У рамках кампанії «Проти деградації освіти» у вівторок, 21 червня, під стінами Кабінету Міністрів України (вул. Грушевського, 12/2) відбудеться студентська прес-конференція.

Як повідомили УНІАН організатори кампанії «Проти деградації освіти», студенти виступатимуть проти дій міністра освіти і науки Дмитра Табачника, “спрямованих на знищення вищої освіти” та закликатимуть урядовців не приймати міністерський законопроект «Про вищу освіту» як антидемократичний і такий, що “дискредитує державу, котра не дотримується власної Конституції та взятих на себе міжнародних зобов`язань щодо забезпечення права громадян на освіту”.

Студенти наголошують на “корупційному і провокаційному характері законопроекту міністерства, який дестабілізує ситуацію у студентському та викладацькому середовищі”.

Крім того, молодь вимагає відставки міністра освіти Д. Табачника та керівництва МОНмолодьспорту.

Прес-конференція відбудеться у вигляді театралізованого дійства.

Учасники кампанії: Громадянський рух “Відсіч”, студентська профспілка “Пряма дія”, ВМГО “Фундація регіональних ініціатив”, студенти, викладачі.

Початок заходу – 13:00