На Полтавщині обіцяють оздоровити майже 74 тис. школярів

У Полтавській області влітку оздоровлять 73,85 тис. школярів.

Про це на прес-конференції повідомив віце-губернатор Полтавської області Валерій ПАРХОМЕНКО.

За його словами, мережа заміських дитячих оздоровчих таборів нараховує 42 установи. Із загальної кількості таборів 18 комунальної власності, 15 приватних дитячих установ, одна - державної форми власності. В області заплановано роботу й інших установ: 4 дитячі санаторії обласного підпорядкування, 3 заміські установи релігійного напряму (Карлівський, Лохвицький, Шишацький райони), 1 установа для дорослих - Пансіонат "Кротенківський" (Полтава), дитяча установа "Соснова поляна" (Зеньківський район ).

«Всього організованими формами відпочинку і оздоровлення в області планується охопити 73850 дітей шкільного віку (56,7% загальної кількості дітей шкільного віку - 130 204)», - сказав В.ПАРХОМЕНКО.

За оперативними даними, на організацію і проведення літньої оздоровчої кампанії в області планується залучити 54169,3 тис. грн.