На Сумщині в шкільній їдальні стався вибух електроводонагрівача
10:21, 20 червня 2011Освіта
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Зруйновано цегляні перегородки, пошкоджено вікна та двері
У м. Буринь Сумської області в приміщенні їдальні (одноповерхова прибудова до основної будівлі) загальноосвітньої школи стався вибух електричного водонагрівача без послідуючого горіння.
Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, унаслідок вибуху в їдальні зруйновано цегляні перегородки, пошкоджено вікна та двері. Жертв та постраждалих немає. Причина вибуху та матеріальні збитки встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Сумській області.
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