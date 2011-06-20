У Херсонського державного університету - новий ректор

Ректором Херсонського державного університету обрано першого проректора вишу Олега МІШУКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, нового керівника вищого навчального закладу було обрано 17 червня на Конференції представників трудового колективу ХДУ.

На розгляд делегатів конференції було подано лише одну кандидатуру О.МІШКОВА, за якого проголосували 143 особи зі 150 делегатів.

Попередній ректор, професор Юрій БЄЛЯЄВ подав у відставку і О.МІШУКОВ був виконуючим обов`язки ректора, першим проректором у ХДУ він працював з 1996 року.

47-річний О.МІШУКОВ, уродженець м. Ялта, доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПСН Росії, почесний член Міжнародної слов`янської академії освіти ім. Я. А.Коменського, художньої ради Херсонського академічного театру ім. Г.Куліша, до обрання працював першим проректором Херсонського державного університету, завідував кафедрою світової літератури і культури. Також він є директором Херсонського Академічного ліцею при ХДУ.

Заслужений працівник культури України (1998 р.), Заслужений діяч мистецтв України (2003) депутат Херсонської обласної ради, член Партії регіонів. У 2004, 2009–2010 роках був довіреною особою кандидата в Президенти України В. ЯНУКОВИЧА по 185-му виборчому округу.