Хто може подолати хабарництво у вищій школі?

Корупція - це не ефемерне поняття, а соціальна хвороба, яка передається шляхом зараження, і перше таке зараження відбувається у системі освіти. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на круглому столі, присвяченому проблемам подолання корупції, повідомила народний депутат, голова підкомітету базової освіти профільного комітету у Верховній Раді Леся ОРОБЕЦЬ.

За її словами, по-справжньому боротися із хабарями, тобто їх не допускати, принципово викорінювати та повідомляти про них до правоохоронних органів може лише та людина, яка ніколи хабарів не давала і не брала.

"Бо якщо колись довелося це зробити, ця людина вже ніколи не стане полум`яним викорінювачем, вона вже якоюсь мірою причетна до цієї системи", – зазначила народний депутат.

На її думку, хабарництво укорінилося в системі вищої освіти України. Мовляв, система побудована таким чином, що легше заплатити, аніж вивчити.

“Якщо ще десять років тому на написаннях курсових та дипломних заробляли приватні фірмочки, які з радістю розклеювали і роздавали свої оголошення в метро, то зараз система помінялася. На кафедрах відтепер вимагають здавати такі роботи ще й в електронному вигляді, і потім ними ж приторговують. Така ситуація - картинка виродження системи вищої освіти зсередини”, – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.