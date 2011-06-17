Більше 60% студентів стикалися з корупцією у своєму ВНЗ

Лише 38% студентів не стикалися з явищами корупції у своєму ВНЗ. На поширеність хабарів не впливає ані форма власності вишу, ані форма навчання. Найчастіше «на лапу» дають на юридичних спеціальностях, рідше - на технічних та природничих. Як передає кореспондент УНІАН, такі результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва, що їх сьогодні на круглому столі оприлюднила його директор Ірина БЕКЕШКІНА.

Так, за даними опитування, студенти в цілому досить терпимо ставляться до корупційних практик. Зокрема, лише 44% опитаних вважають, що цьому слід протидіяти, але готові це робити особисто лише 5%. Водночас 36% опитаних не вважають це за потрібне: дві третини з них переконані, що це неможливо, а решта – що цього в принципі не слід робити, бо це природне явище.

"60 відсотків опитаних студентів чесно зізналися: легше заплатити, ніж вивчити. На тиск самих викладачів поскаржилися лише 15%. Тож нерідко ініціатива йде із самого студентського середовища, і складається взаємовигідний симбіоз, коли усім зручно жити. Викладачам, бо свої низькі зарплати вони компенсують хабарами, а студентам, бо можна не вчити, і диплом їм гарантовано", - наголосила І. БЕКЕШКІНА.

Досвід особистісної протидії корупції мають лише 10% студентів. Більшість вважає, що це справа правоохоронних органів (58%), органів студентського самоврядування (33%), студентських профспілок (18%), молодіжних громадських організацій (13%).

А от найдієвішими заходами протидії корупції студенти вважають "телефон довіри" (35%), створення системи співпраці з правоохоронними органами (29%), доведення до відома студентів їхніх прав та механізмів, за допомогою яких вони можуть захищатися від корупції (27%).

Загальнонаціональне опитування студентів було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 23 березня по 3 квітня 2011 року. Усього опитано 1008 студентів за вибіркою, репрезентативною для студентського загалу за розташуванням ВНЗ, формою власності, курсом навчання.