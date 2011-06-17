Оробець: Закон Табачника буде на ура проголосований у ВР

Законопроект "Про вищу освіту", що укорінює виродження ситеми вищої освіти зсередини, приймуть ще до кінця цієї парламентської сесії. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на "круглому столі", присвяченому проблемам подолання корупції у вищих навчальних закладах, повідомила народний депутат, голова підкомітету базової освіти профільного комітету у Верховній раді Леся ОРОБЕЦЬ.

"Сьогодні у нас у парламенті був день Кабміну, і дехто наважився прийти повідповідати на наші запитання. Так от, пан Тігіпко, на жаль, підтвердив мою інформацію про те, що на наступну середу на розгляд Кабінету міністрів виноситься Закон "Про вищу освіту", - сказала депутат.

За її прогнозами, наступним кроком стане прийняття закону у Верховній Раді.

"На останній тиждень цієї сесії, а це початок липня, цей закон буде на ура, космічними темпами проголосований", - уточнила вона.