Закарпаття оздоровить дітей на 24,1 млн. грн.

У Закарпатті цього року на оздоровлення дітей витратять 24,1 млн. грн.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Іван КАЧУР.

За його словами, загалом планується оздоровити понад 80 тис. дітей, що перевищує 50% від загальної кількості дітей шкільного віку.

«За цим показником край входить у першу п’ятірку регіонів України», - додав заступник губернатора.

Загалом, за словами І.КАЧУРА, упродовж всієї літньої оздоровчої кампанії у Закарпатській області працюватимуть 562 дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Наразі 337 таборів вже розпочали роботу в першу оздоровчу зміну.

У таборах відпочинку нині за здоров’ям дітей наглядають понад 300 медсестер, більше 350 лікарів. «До того ж, кожна дитина, яка перебуває у лікувально-оздоровчому закладі, проходить медичний огляд», - уточнив заступник голови Закарпатської ОДА.