Януковича вкотре просять звільнити Табачника

Народні депутати Леся Оробець, Андрій Шевченко і Микола Томенко направили до Президента України Віктора Януковича листа з офіційним проханням звільнити Дмитра Табачника з посади Міністра освіти і науки, молоді та спорту. Текст звернення має в своєму розпорядженні УНІАН.

“Другий рік поспіль адміністрування освітою і наукою не лише дискредитує державну політику в цілому, але й змушує громадян вдаватися до масових протестів, які дестабілізують ситуацію в країні”, – йдеться у листі.

У документі перераховуються заходи і нововведення, які суперечать українському законодавству і “здоровому глузду”, на кшталт: відновлення корупційних схем зарахування до вищих навчальних закладів; відправки вчителів у відпустки на час шкільних канікул за їх власний рахунок; затримки із виплатами заробітної плати освітянам; лобіювання встановлення примусових трирічних відробітків для їх випускників вищих навчальних закладів і впровадження платних послуг за гарантовано безоплатне навчання.

“Два роки поспіль міністру вдається демонстративно ігнорувати поставлене Вами як главою держави завдання законодавчого врегулювання проблем вищої школи на засадах рівного доступу до конкурентоздатної і цивілізованої вищої освіти, а також забезпечення широкої вузівської автономії, яка дозволить вивести кращі українські ВНЗ у ТОП-500 світового університетського рейтингу”, – наголошується у зверненні.

Водночас, зазначають депутати-підписанти, на противагу цьому завданню міністр цілеспрямовано лобіює проект закону «Про вищу освіту», орієнтований “на централізацію управління галузі і тотальне підпорядкування Міносвіти вищих навчальних закладів країни”.

“Даний проект не лише спрощує властиву міністерству координаційну функцію до репресивної, але й суттєво збільшує повноваження міністерства, нівелюючи і дискредитуючи президентські ініціативи в сфері реформування вищої освіти. Зокрема, за оцінкою останньої редакції тексту проекту, Міносвіти планує додати до нинішніх 20 власних повноважень ще 80 нових”, – пишуть нардепи.

Разом з тим у документі йдеться про те, що не менше підривають довіру громадян до дій влади і скандали навколо корупційних дій “як особисто Д. Табачника, так і його підлеглих”.

Як зазначають депутати, громадян, які звертаються до них, особливо непокоять: забезпечення підручниками загальноосвітньої школи, «вибивання» коштів із ректорів на «встановлення пластикових вікон і кондиціонерів» у приміщенні Міносвіти; протиправне втаємничення інформації про зміни в обсягах держзамовлень вищих навчальних закладів у прямій залежності від міри лояльності їх ректорів до нинішнього керівника Міносвіти; примушування керівників вищих навчальних закладів до укладання договорів із комерційною структурою («Імперія.info»), яка належить синові одного з підлеглих міністра та ін.