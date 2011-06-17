До електронного вступу приєдналися тільки 10% ВНЗ

Станом на 16 червня до експерименту “Електронний вступ 2011” приєдналися тільки 10% ВНЗ. Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-4985 від 16 червня 2011 р., адресованого керівникам вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування.

У листі зазначено, що відповідно до наказу МОНМС “Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту “Електронний вступ 2011” ВНЗ ІII-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування є учасниками з 1 липня 2011 року експерименту “Електронний вступ 2011”.

“Відповідно до зазначеного наказу, з метою організації безперервної роботи програмного інтерфейсу уповноважені особи приймальних комісій повинні здійснювати внесення данних про вступника до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО) в режимі он-лайн через VPN за технологією MPLS. На даний час єдиним оператором, що має технічні можливості для забезпечення подібного сервісу всім навчальним закладам є ВАТ “Укртелеком”, який шляхом укладання відповідних угод з ВНЗ організовує підключення до віртуальної мережі… Однак, станом на 16 червня 2011 р. за даними ВАТ “Укртелеком” підключено до VPN лише 10% вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації”, – йдеться у листі.

Керівників ВНЗ просять негайно до 22 червня підключитися до VPN за технологією MPLS і письмово повідомити про це Міністерство освіти.