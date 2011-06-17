У Москві хочуть обстежувати вчителів і школярів на алкоголь

Мосміськдума пропонує ввести тестування на алкоголізм, наркоманію і соціально значущі захворювання при прийомі на роботу і на медоглядах деяких фахівців, зокрема лікарів і вчителів, а також в ході диспансеризації учнів.

Як повідомляє РІА “Новини”, відповідні поправки в законодавство московські депутати внесли на розгляд Держдуми у четвер.

Згідно законопроекту, ряд фахівців при прийомі на роботу і проведенні медоглядів повинен проходити огляд на предмет попередження наркоманії, токсикоманії і алкоголізму, інфекційних, масових неінфекційних, професійних, соціально значущих захворювань і захворювань, що представляють небезпеку для оточуючих.

При диспансеризації учнів пропонується обстежувати їх на предмет вживання наркотиків, алкоголю, та інших соціально значущих захворювань для "своєчасного надання їм медичній допомозі".

Також законодавчо пропонується встановити, що надання відомостей, які становлять лікарську таємницю, без згоди громадянина або його законного представника допускається відносно громадян, що мають неповнолітніх дітей, якщо заховання лікарської таємниці може спричинити загрозу життю і здоров`ю дітей.

Поправки до закону "Про наркотичні засоби і психотропні речовини" встановлюють, що в цілях виявлення осіб, які незаконно споживають наркотики, проводяться попередні дослідження зі встановлення фактів споживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Порядок проведення таких досліджень встановлюється уповноваженим урядом РФ федеральним органом виконавчої влади. Закон повинен вступити в силу після закінчення одного року з дня його офіційної публікації.

"У Росії налічується від 600 тисяч (за офіційними даними) до 2 мільйонів (за деякими експертними оцінками) хворих наркоманією, не меншого 500 тисяч ВІЛ-інфікованих (переважно наркоманів та їх статевих партнерів), від 2,5 мільйонів (за офіційними даними) до 5 мільйонів (за деякими експертними оцінками) хворих алкоголізмом", – наголошується в законопроекті.

Як повідомив РІА “Новини” автор документа, депутат Мосміськдуми Михайло Москвін-Тарханов, порядок медоглядів буде на розсуді уряду.

"Проект дає тільки базові підстави, всі порядки відноситимуться до діяльності Кабінету міністрів", - сказав парламентарій.

У разі ухвалення законопроекту "таке тестування здійснюватиметься в рамках регулярних шкільних медоглядів на добровільній основі, якщо не буде яких-небудь надзвичайних ситуацій, які можуть викликати примусове дослідження, наприклад, масове вживання наркотиків", сказав він.

Крім того, для військових навчальних закладів, наприклад, для суворовців, може бути обов`язкове тестування, відзначив депутат.

На законопроект отриманий негативний висновок уряду, але депутат стверджує, що погоджував свою ініціативу в Держдумі і одержав "позитивний висновок".

Раніше спікер Держдуми Борис Гризлов запропонував ввести обов`язкове тестування на наркотики для школярів і при прийомі на роботу в держоргани, перш за все – в силові структури.