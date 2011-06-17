До складу багатодітної сім’ї включили студентів до 23 років

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про охорону дитинства”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 293 із 398 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В даному законі викладено в новій редакції визначення що таке багатодітна сім’я. «багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує».

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються на денній формі навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.