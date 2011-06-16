БЮТ: ПР збирається залучати молодь до своїх лав шляхом підкупу

Партія регіонів не може залучити до своїх лав молодь інакше, ніж шляхом підкупу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив народний депутат, лідер "Батьківщини молодої" Євген СУСЛОВ, коментуючи ініціативу молодіжної організації Партії регіонів "Молоді регіони" запровадити дисконтні картки для своїх членів.

«Для мене як для керівника молодіжної громадської організації ця інформація свідчить про те, що в Партії регіонів виникла політична криза - молодь не підтримує їх ідеологію, і тому старші товариші заманюють їх картками - знижками на пиво, алкоголь, розваги», - сказав Є.СУСЛОВ.

«На жаль, Партія регіонів не має необхідного інтелектуального потенціалу, щоб зацікавлювати молодь освітніми програмами, тренінгами тощо», - додав він.

Є.СУСЛОВ вважає, що такий підкуп молоді не дасть того результату, на який розраховують «регіонали», оскільки, на його переконання, молодь в Україні сьогодні не продажна, а надзвичайно патріотична, і їй імпонують організації, які дають можливості об`єднуватися заради відстоювання своїх інтересів.

Політик також закликав молодих людей, яким не байдуже майбутнє України, «не купуватися на знижки на пиво і цигарки, не продавати свою совість за срібну монету, не робити вчинків, за які потім буде соромно, а бути патріотами і вірити в те, що за молоддю майбутнє.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова громадської організації "Молоді регіони", народний депутат України Андрій ПІНЧУК і в.о. голови правління "Імексбанку" Юрій ГРАМАТІК презентували спільно створений дисконтний клуб для студентів-активістів молодіжного крила Партії регіонів.

А.ПІНЧУК заявив, що для отримання дисконтної платіжної картки "Smartpay" зовсім не обов`язкове членство в Партії регіонів. "Наша організація – це громадське об`єднання. Це молодіжна організація, яка популяризує наш бренд і наші ідеї, але не передбачає обов`язкового членства в партії", - сказав він.

У свою чергу Ю.ГРАМАТІК повідомив, що картка "Smartpay" дозволяє ідентифікувати її власника, одержувати банківські перекази, здійснювати платежі і користуватися послугами банкоматів і банківських терміналів. "І найголовніше – ця картка дозволяє одержувати знижки в різноманітних торгових точках чи точках, які надають послуги", - заявив він.

Директор проекту "Smartpay" від "Імексбанку" Вадим МОЇС уточнив, що власникам картки надаватиметься знижка в розмірі від 5% до 50% залежно від виду послуг.