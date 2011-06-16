"Молоді регіони" створили дисконтний клуб для студентів-активістів ПР

Громадська організація "Молоді регіони" спільно з Імексбанком створили дисконтний клуб для студентів-активістів молодіжного крила Партії регіонів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова молодіжної організації, народний депутат України Андрій ПІНЧУК і в.о. голови правління "Імексбанку" Юрій ГРАМАТІК.

"Ідею цього соціального проекту ми виношували давно, а в жовтні минулого року керівництво організації прийняло рішення про його реалізацію", - сказав А.ПІНЧУК.

При цьому він наголосив, що для отримання дисконтної платіжної картки "Smartpay" зовсім не обов`язкове членство в Партії регіонів. "Наша організація — це громадське об`єднання. Це молодіжна організація, яка популяризує наш бренд і наші ідеї, але не передбачає обов`язкового членства в партії", - додав голова "Молодих регіонів".

У свою чергу Ю.ГРАМАТІК уточнив, що на сьогодні випущене близько 1 тисячі дисконтних платіжних карток, а до кінця року планується випустити до 30 тисяч. "У жовтні ми прийняли пропозицію "Молодих регіонів" про реалізацію проекту, пов`язаного з дисконтним клубом, платіжною картою і карткою-ідентифікатором члена організації "Молоді регіони" і за півроку ми встигли технологічно й ідеологічно реалізувати цей проект", - повідомив він.

За його словами, картка "Smartpay" дозволяє ідентифікувати її власника, одержувати банківські перекази, здійснювати платежі і користуватися послугами банкоматів і банківських терміналів. "І найголовніше — ця картка дозволяє одержувати знижки в різноманітних торгових точках чи точках, які надають послуги", - повідомив Ю.ГРАМАТІК.

У свою чергу директор проекту "Smartpay" від "Імексбанку" Вадим МОЇС уточнив, що власникам картки надаватиметься знижка в розмірі від 5% до 50% залежно від виду послуг.