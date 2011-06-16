У Міносвіти знають, що найбільше турбує студентів і абітурієнтів

До Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за час роботи консультативного телефону «Літня екзаменаційна сесія 2010/2011 навчального року» (починаючи з 1 червня) надійшло 87 звернень.

Як повідомляє офіційний сайт МОНМС, переважна більшість питань студентів, абітурієнтів, викладачів та батьків стосувалися: отримання другої вищої освіти; вступу до вищих навчальних закладів іноземних громадян; перенесення термінів навчального року (2011/2012); вступу до вищих навчальних закладів дітей інвалідів; отримання стипендії Президента України; щодо довідки про майбутнє працевлаштування; вимагання у студентів грошових компенсацій за успішне складання іспитів (екзаменів).

У відомстві зазначають, що працівниками Міністерства надали роз’яснення на всі звернення, а також надіслали листи до вищих навчальних закладів, на які надійшли скарги щодо хабарництва. Такі питання знаходяться на особливому контролі керівництва.