До Києва з'їдуться міністри освіти європейських країн

22-23 вересня в Києві відбудеться форум міністрів освіти європейських країн «Школа ХХІ століття: київські ініціативи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на зустрічі з послами держав-членів Ради Європи, акредитованими в Україні з нагоди презентації зазначеного форуму.

К.ГРИЩЕНКО відзначив, що форум буде проведено в рамках програми головування України в Комітеті міністрів Ради Європи.

«Глибоко переконаний, що обмін досвідом та поширення національних здобутків держав-членів Ради Європи у сфері освіти, який має відбутися в рамках цього заходу сприятиме зміцненню середньої освіти в Європі та визначить перспективи і пріоритети її подальшого розвитку»,- сказав він.

К.ГРИЩЕНКО звернувся до послів членів Ради Європи з проханням пропагувати цей захід. «Сподіваюсь, що нашими спільними зусиллями міністри освіти урядів, які ви представляєте, позитивно розглянуть можливість своєї участі у форумі», - сказав він.

К.ГРИЩЕНКО повідомив, що за результатами роботи форуму планується підписати київський протокол, в якому будуть визначені основні пріоритетні завдання реформування шкільної європейської освіти на найближчі 10-15 років. К.ГРИЩЕНКО наголосив, що для України принципово важливо, щоб рівень представленості держав членів Ради Європи на цьому форумі був максимально високим.