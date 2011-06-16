«Артек» святкує 86-річчя

Сьогодні Міжнародний дитячий центр «Артек» святкує своє 86-річчя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Артека», день розпочнеться ранковими лінійками у всіх дитячих таборах, де під звуки артеківського гімну урочисто піднімуть прапор «Артека». Гостями святкових лінійок стануть ветерани МДЦ.

Вітальні листівки і плакати, виготовлені своїми руками, діти вручать вожатим, ветеранам «Артека» і співробітникам служб і підрозділів табору.

У бухті «Артека» пройдуть етапи міжнародної вітрильної регати крейсерських яхт «Морський корпус – міста-герої». Святкуванню дня народження «Артека» присвячені старти малих олімпійських перегонів.

Мешканці табору «Янтарний» почують радіопрограму, підготовлену загоном журналістів Дитячого радіо. Табір «Блакитний» проведе конкурс кам`яних замків, а в комплексі таборів «Прибережний» відсвяткують «День ласуна».

На честь свого дня народження «Артек» підготував ігрову програму «Площа розваг» для учасників Всеукраїнської спартакіади дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе».

Сьогодні увечері на багатті табору «Лісовий», де збереться весь «Артек», з танцювальними композиціями виступлять команди таборів «Блакитний», «Лісовий», «Морський», «Кипарисовий», «Річковий», «Озерний» і «Янтарний». Свято проходитиме у вигляді хореографічного змагання таборів «Артека». У складі журі – хореографи Дмитро ДИКУСАР й Олена ШОПТЕНКО, генеральний директор «Артека» Олена ПІДДУБНА, співачка Руслана ЛИЖІЧКО, актриса Валентина РУБЦОВА.

Завершенням святкового дня стане концерт зірок і виступ дитячих творчих колективів.