Табачник: тестова система значно знизила якість середньої освіти в США

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що у США та Росії дослідження підтвердили зниження рівня освіти в результаті впровадження тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Система зовнішнього незалежного оцінювання має дуже різкі полярні оцінки. Ну скажімо, і в нашій країні, і в Європі. В Америці вийшло величезне дослідження, яке розказує, що тестова система значно знизила якість середньої освіти в Сполучених Штатах Америки», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він наголосив, що у Росії також вийшло подібне дослідження, в якому наголошується, що тестова система відучає логічно мислити.

В Україні, сказав міністр, 80% населення підтримує систему зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Водночас він ще раз наголосив на необхідності вдосконалення системи ЗНО.

При цьому Д.ТАБАЧНИКА зазначив, що він проти скасування ЗНО для тих, хто вступає на контракт. «Тому що статок батьків або тугий гаманець не можуть бути підставою для диференційованого підходу і до створення різних можливостей доступу до якісної освіти», - наголосив міністр.