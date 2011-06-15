У Севастополі відбулася дитяча вітрильна регата

У Севастополі 14 червня завершилася дитяча вітрильна регата, яка проходила в рамках Другої міжнародної парусної регати «Морський корпус – Міста-Герої 2011».

Учасниками перегонів стали діти від 8 років, повідомляється в переданому УНІАН прес-релізі Севастопольської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву.

У перегонах взяли участь 62 вітрильника, екіпажі із Севастополя, Києва та Миколаєва.

Юні яхтсмени змагалися у класах як швертботів - «Оптиміст», «Кадети», «Луч-міні», так і в класах вітрильних дошок.

Було проведено 12 перегонів, за результатами яких визначилися переможці. Ними стали:

у класі «Оптиміст» - десятилітній Дмитро ПОДЄЛЬНІКОВ та двадцятилітня Марина ТАРАН;

у класі «Кадети» - пара Роберт ПОДУСТ и Ярослав ОСЕТРОВ;

у класі «Луч-міні» - чотирнадцятилітня Марія ПЕТРАШОВА;

у класах «дошечників» - БИК-Техно Максим КОЛЦУН; RS’X Ольга ГОРБАТИХ.

Дитячі змагання у рамках вітрильної регати «Морський корпус – Міста-Герої 2011» пройшли вперше. Як підкреслив ініціатор і організатор перегонів, президент Російського морського корпусу Сергія ЮРКЕВИЧ, «одне з наших завдань – виховання підростаючого покоління. Діти ХХІ століття гостро потребують прикладів для наслідування. Таким прикладом для них можуть і повинні стати учасники дитячої вітрильної регати. Адже ці діти демонструють кращі якості: волю до перемоги, витримку, вміння протистояти стихії. Із захватом спостерігаю, як маленькі хлопчики та дівчатка вміло приборкують вітри».

Віце-президент Федерації вітрильного спорту м. Севастополь Валерій ТАРАН висловив сподівання, що у наступному році у вітрильній регаті «Морський корпус» візьмуть участь ще більше екіпажів: «Разом з нинішніми учасниками ми будемо раді бачити у себе дитячі вітрильні школи Москви, Петербургу, Одеси, Керчі, Сочі. Такі змагання дуже важливі для виховання молодого покоління і плекання олімпійського резерву».

Тренер-викладач з вітрильного спорту СС ДЮШОР Тетяна СЛИВЧЕНКО підкреслила, що успіхи юних яхтсменів можливі, в першу чергу завдяки тому, що навчання у Севастопольській вітрильній школі - безкоштовне. Вона висловила сподівання на майбутні успішні олімпійські старти юних вітрильників.