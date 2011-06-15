Міністр освіти РФ розповів, чому нема української школи в Москві

Міністр освіти і науки Росії Андрій ФУРСЕНКО вважає, що українська діаспора в РФ також має нести відповідальність за заповнення українських шкіл у Москві і Санкт-Петербурзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні у Національному культурному центрі України в Москві під час зустрічі з представниками українських громадських організацій Росії.

«У нас кілька разів робилася спроба в Москві створити українську школу, однак проблема полягає у тому, що не так просто знайти для цієї школи школярів», - сказав А.ФУРСЕНКО.

За його словами, дуже часто, коли виникає перед батьками вибір вивчати їх дитині національну мову або, наприклад, англійську мову, то часто вибір робиться на користь другої. Він відзначив, що батьки це мотивують тим, що в житті дітям англійський стане в нагоді більше, ніж національна.

«Я розмовляв з КАЛІНОЮ (начальник департаменту освіти Москви Ісаак КАЛІНА) про відкриття шкіл чи хоча б класів, однак тільки таких, де можна повномасштабно вивчати українську мову. Він сказав, що готовий підтримати, але відповідальність за комплектування цих класів потрібно розділити між нами і представниками українського співтовариства», - сказав російський міністр.

Він запропонував українській діаспорі разом подумати, в якому районі доцільно відкрити таку школу.

За його словами, питання відкриття української школи перебуває у «попередньому опрацьовуванні», і він готовий говорити про це з мером Москви Сергієм СОБЯНІНИМ і губернатором Санкт-Петербургом Валентиною МАТВІЄНКО.

Міністр відзначив, що розмовляв з представниками органів освіти Москви і Санкт-Петербурга, і вони готові до реалізації таких проектів.

А.ФУРСЕНКО наголосив, що новий освітній стандарт Росії припускає, що 70% навчального плану встановлюється на федеральному рівні, а 30% - безпосередньо школами.

За його словами, це створює правові основи для відкриття національних шкіл, у тому числі і українських.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що розраховує, що перші українські класи в гімназіях Москви і Санкт-Петербурга відкриються 1 вересня цього року.

У свою чергу А.ФУРСЕНКО заявив, що його відомство підтримує створення українських гімназій в Москві і Санкт-Петербурзі.