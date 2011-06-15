Росія заманює українських студентів у свої ВНЗ

Росія готова вдвічі збільшити квоти на безплатне навчання українських студентів у своїх вузах.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив міністр освіти і науки Росії Андрій ФУРСЕНКО.

«Я особливих обмежень не бачу, якщо квоту збільшувати в рази – її не вибрати, але наступного року ми вдвічі збільшити цілком можемо. Головне, аби це було затребуване. Ми готові це зробити», - сказав А.ФУРСЕНКО.

Під час зустрічі з представниками українських громадських організацій Росії міністр відзначив, що сьогодні квота для України становить 321 один студент на рік.

За його словами, для вирішення цього питання потрібний відповідний запит з боку України.

Він наголосив, сьогодні Росія сама зацікавлена «в сильних нормальних студентах» через демографічний спад.

Водночас, А.ФУРСЕНКО повідомив, що завдяки його українському колезі, в університетах України з`явилася квота для студентів з Росії.

«Квоту ми готові збільшити, більше того, ми вперше одержали квоту в Україні, наша молодь із задоволенням з Білгорода їдуть вчитися до Харкова. Якщо є бажання розширити квоту, у нас така можливість є і для студентів, і для аспірантів, і для стажистів», - сказав А.ФУРСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в РФ навчаються близько 7 тисяч студентів з України на комерційній основі. В Україні - понад 6 тисяч студентів з РФ.