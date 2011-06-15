Під час ремонту школи-інтернату посадовці привласнили 460 тис. грн.

На Хмельниччині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора та працівника школи-інтернату, які під час ремонту привласнили 460 тис. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, посадові особи цього року підробили акти виконаних робіт з будівництва системи опалення однієї з шкіл-інтернатів (фактично роботи не проводилися) та привласнили бюджетні кошти.

Наразі прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.