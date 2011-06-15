Дітей до 1 класу прийматимуть без конкурсу

Умови прийому дітей до 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік не змінилися.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вік майбутніх першокласників регламентується статтею 20 Закону України "Про загальну середню освіту" («зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років»).

“Звертаємо увагу батьків та педагогічної громадськості на те, що згідно зі ст.12 Закону України "Про дошкільну освіту" право на перебування у дошкільних навчальних закладах гарантовано дітям віком від двох місяців до шести (семи) років”, – йдеться у повідомленні. – “Отже, якщо дитина досягла 6-річного віку, дошкільні навчальні заклади не можуть відмовити батькам у подальшому отриманні дошкільної освіти їхньою дитиною”.

Прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється без конкурсу, а також відповідно до території обслуговування. За наявності вільних місць дитина може розпочинати навчання в інших навчальних закладах.

Для зарахування дитини до 1 класу батькам слід подати такі документи: заяву на ім`я директора; копію свідоцтва про народження дитини; медичну картку встановленого зразка.

До спеціалізованої школи (школи-інтернату) з поглибленим вивченням окремих предметів прийом дітей здійснюється незалежно від території обслуговування.

Прийом дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату), проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату), повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

У Міносвіти наголошують, що не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу. Не дозволяється перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини в початкових класах за чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Спілкування з дитиною має проводити вчитель початкових класів та психолог у формі доброзичливої співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.